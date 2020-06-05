В Колпинском районе в жесткой аварии пострадал ребенок

Мальчик находится в состоянии средней тяжести.

Об этом стало известно сегодня, 5 июня. Обо всем сообщается в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дорожный инспектор». Все случилось днем на Петрозаводском шоссе в Колпинском районе – там столкнулись два автомобиля, когда один из них пытался развернуться. За рулем обоих машин находились водители старше 60 лет. В результате пострадал одиннадцатилетний мальчик, который сидел на заднем сидении. Мальчика госпитализировали в состоянии средней тяжести, а водителя одного из автомобилей доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Маршала Жукова скопилась пробка из-за неработающего светофора. «На пересечении проспекта Маршала Жукова и Ветеранов не работает светофор. Хвост с моста в Лигово дотянется», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».