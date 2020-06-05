Ведущая радио «Комсомольской правды» скончалась от инфаркта

Ведущая радио &#171;Комсомольской правды&#187; скончалась от инфаркта
Телеведущая скончалась из-за сильных переживаний. Фото: Pixabay

Женщина очень много переживала – в том числе из-за пандемии.

Об этом стало известно сегодня, 5 июня. Обо всем сообщает «Комсомольская правда». Радиоведущая Юлия Норкина скончалась от инфаркта. Друг журналистки рассказал, что в последнее время она часто волновалась – то из-за пандемии коронавируса, то из-за своего сына, который должен перейти в старшую школу. Он считает, что эти события повлияли на эмоциональное состояние и стали причиной инфаркта. К сожалению, Норкину спасти не удалось.

В последний раз радиоведущая выходила в эфир 26 апреля – он был посвящен врачам, которые борются с инфекцией.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что грудной ребенок умер после укола, не дождавшись скорую помощь. Прибывшие медики вкололи малышу препарат дротаверин и уехали. После этого ребенку вновь поплохело, и ему вызвали уже вторую бригаду врачей. Однако карета скорой помощи не успела доехать до младенца.

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