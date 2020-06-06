Пьяный мотоциклист среди ночи высадил спутницу и устроил гонки по Невскому району

Водитель недавно купил мотоцикл и еще не успел его оформить. . Фото: vk.com/dorinspb

Водитель недавно купил мотоцикл и еще не успел его оформить. . Фото: vk.com/dorinspb

Сотрудники ГИБДД провели очередной рейд «Нетрезвый водитель». В Невском районе Петербурга они поймали гонщика на новом мотоцикле. Он был не один.

Инцидент случился в ночь на субботу, 6 июня. Кадрами с места погони поделились в группе «Дорожный инспектор» социальной сети «ВКонтакте».

От инспекторов попытался оторваться 21-летний парень без документов на мотоцикл. Пассажирку он высадил на ближайшем перекрестке. В лесном массиве на Ворошилова водитель не справился с управлением и помял свой мотоцикл. Сам полуночный гонщик не пострадал

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Ленинском проспекте столкнулись два такси. Из-за аварии было затруднено движение, на что жаловались свидетели инцидента.