На Ленинском столкнулись два такси

В результате, кажется, никто не пострадал. Информация уточняется.

Все случилось сегодня вечером, 5 июня. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Доблести. Там столкнулись два автомобиля такси – машины спустя какое-то время все еще находятся на том же месте. Из-за аварии было затруднено движение, на что жаловались свидетели инцидента. На снимках, опубликованных в сети, видно, что машины получили повреждения. Один из граждан уверяет, что оба водителя хотели «проскочить» на предупреждающий сигнал светофора, а в итоге угодили в ДТП.

«Видимо на «Поло» водитель не убедился, что дорога чиста и проезжал на моргающий желтый, а «Шкода» хотела пролететь на моргающий желтый»,

— объяснил очевидец.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Колпинском районе в жесткой аварии пострадал ребенок.