Правительство России выделит 8 миллиардов на увеличение пособия по уходу за первым ребенком

Правительство выделило средства на двукратное увеличение размера пособия по уходу за первым ребенком. Фото: pixabay

Правительство выделило средства на двукратное увеличение размера пособия по уходу за первым ребенком. Фото: pixabay

Российское правительство выделит более 8 млрд руб. на двукратное увеличение размера пособия на первого ребенка. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, на выплату безработным гражданам повышенных пособий правительство выделяет 56,2 млрд рублей.

Премьер отметил важность соцподдержки людей, доходы которых снизились из-за сложной ситуации во время пандемии нового вируса Covid-19. В группу таких граждан входят те, у которых родился первый ребенок, неработающие мамы, люди, которые оказались временно нетрудоспособны или уволены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мишустин дал поручения на случай второй волны COVID-19. На сайте кабмина сообщается, что Минздрав и другие высшие должностные лица регионов должны обеспечить сохранение запаса коек для лечения пациентов с коронавирусом в медучреждениях.