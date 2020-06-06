Подозреваемого в убийстве за наследство на Уточкина поймали в Гатчинском районе

Подозреваемого в убийстве за наследство на Уточкина поймали в Гатчинском районе
В ходе спора гость достал травматический пистолет, выстрелил в хозяина квартиры, а затем ударом ножа убил его. Фото: pixabay

В Гатчинском районе Ленобласти полицейские задержали подозреваемого в убийстве. Трагический конфликт произошел из-за наследства.

Инцидент случился во вторник, 2 июня, в Приморском районе Петербурга. Родственники выясняли отношения в квартире дома №5 по улице Уточкна. Там правоохранители обнаружили труп 34-летнего хозяина жилплощади, а также его мать.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, женщина рассказала, что после смерти их родственницы в наследство осталась квартира. Для разрешения разногласий по наследству к ним приехал их дальний родственник — 61-летний петербуржец. В ходе спора гость достал травматический пистолет, выстрелил в хозяина квартиры, а затем ударом ножа убил его. Затем он ударил женщину и скрылся.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Позже стражи порядка выяснили, что мужчина скрывался на даче своих знакомых. Его задержали на платформе станции Семрино.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржца, убившего собутыльника, посадили в тюрьму на 3 года.

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Подозреваемого в убийстве за наследство на Уточкина поймали в Гатчинском районе
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