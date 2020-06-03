Петербуржца, убившего собутыльника, посадили в тюрьму на 3 года

Он также ранил одного из знакомых.

Об этом стало известно сегодня, 3 июня. Обо всем сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Мужчину, подозреваемого в убийстве и ранении собутыльников, признали виновным и назначили ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

Все случилось 7 октября 2018 года. Граждане выпивали в Пушкине на Октябрьском бульваре, когда вдруг вспыхнула ссора. Преступник разозлился и ударил собутыльника, который в результате упал и ударился головой. Через несколько недель пострадавший скончался из-за полученных травм. Также подсудимый ударил ножом другого знакомого – тот получил тяжелые травмы, но остался жив.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что житель Петербурга подозревается в убийстве своего племянника на улице Уточкина. На защиту женщины встал её сын, однако подозреваемый, вооружившись ножом, убил его.