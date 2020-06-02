Житель Петербурга подозревается в убийстве своего племянника на улице Уточкина

Житель Петербурга подозревается в убийстве своего племянника на улице Уточкина
Расследование уголовного дела продолжается. Фото: pixabay.com

Следственное управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу расследует убийство жителя Северной столицы.

Согласно материалам уголовного дела, 2 мая текущего года в одном из домов по улице Уточкина в Приморском районе города местный житель поссорился со своей сестрой и в ходе конфликта выстрелил ей в лицо из газового пистолета. На защиту женщины встал её сын, однако подозреваемый, вооружившись ножом, убил его.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины трагического происшествия, а также проводят судебные экспертизы и мероприятия, направленные на задержание подозреваемого и привлечение его к ответственности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что студента петербургского колледжа заподозрили в убийстве собственной матери. По предварительной версии, женщина скончалась от ударов ножом, её тело было спрятано в кладовке.

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Житель Петербурга подозревается в убийстве своего племянника на улице Уточкина
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