Путин поручил разработать учебные курсы в области генетики для школьников

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству разработать учебные курсы по генетике для школьников.

Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, правительство и Курчатовский институт должны будут составить программы для общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей.

Президент также призвал разработать программы, по которым педагогические работники смогут повысить квалификацию в этой области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин оценил уровень инфляции и безработицы в стране. Ситуацию глава государства не считает критической. Он заявил, что уровень инфляции не превышает ранее заданных рамок даже после карантина.

Напомним, что лучше всего ситуация с работой обстоит в Санкт-Петербурге.