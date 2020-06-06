Путин поручил разработать учебные курсы в области генетики для школьников

Путин поручил разработать учебные курсы в области генетики для школьников
Президент России Владимир Путин. Скриншот.

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству разработать учебные курсы по генетике для школьников.

Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, правительство и Курчатовский институт должны будут составить программы для общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей.

Президент также призвал разработать программы, по которым педагогические работники смогут повысить квалификацию в этой области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин оценил уровень инфляции и безработицы в стране. Ситуацию глава государства не считает критической. Он заявил, что уровень инфляции не превышает ранее заданных рамок даже после карантина.

Напомним, что лучше всего ситуация с работой обстоит в Санкт-Петербурге.

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