Путин оценил уровень инфляции и безработицы в стране

Ситуацию глава государства не считает критической.

Об этом стало известно сегодня, 5 июня. Обо всем говорится на сайте Кремля. Президент России Владимир Путин, комментируя происходящее в стране, заявил, что уровень инфляции не превышает ранее заданных рамок даже после карантина. Безработица в России подросла, но она ниже, чем в других государствах, заверил президент. Также госдолг России остается одним из самых скромных, рассказал гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Напоминаем, что лучше всего ситуация с работой обстоит в Санкт-Петербурге. За первый квартал 2020 года в городе всего 1,5 процента трудоспособного населения не может найти себе дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти более 41 млн рублей перечислили безработным и самозанятым. Выплаты получили уже более семи с половиной тысяч жителей Ленинградской области.