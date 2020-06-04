В Ленобласти более 41 млн рублей перечислили безработным и самозанятым

В Ленобласти более 41 млн рублей перечислили безработным и самозанятым
Свои выплаты получили 7,5 тыс. безработных и самозанятых. Фото: pixabay

Выплаты получили уже более семи с половиной тысяч жителей Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, власти Ленобласти через Биржу труда перевели безработным и самозанятым материальную поддержку.

На сегодняшний день, 4 июня, выплаты в размере пяти тысяч рублей получили более 6,7 тысяч безработных жителей Ленинградской области, 268 человек из них, которые были уволены в январе и феврале, получили дополнительные пять тысяч рублей к минимальному пособию по безработице. Доплату по семь тысяч рублей получили почти 950 самозанятых.

Общая сумма выплат составила 41 млн 628 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники социальных учреждений в Петербурге начали получать выплаты от властей. Всего Резервный фонд правительства РФ выделил Петербургу на эти выплаты около 155 млн рублей.

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