Сотрудники социальных учреждений в Петербурге начали получать выплаты от властей

Сотрудники социальных учреждений в Петербурге начали получать выплаты от властей
Власти перевели работникам соцучреждений уже 44 млн рублей. Фото: Baltphoto

В Петербурге начали переводить выплаты сотрудникам социальных учреждений, сообщили в Смольном.

Городской губернатор Александр Белов заявил в ходе заседаний рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространения коронавируса, что на выплаты сотрудникам соцучреждений потрачено уже около 44 млн рублей.

Всего Резервный фонд правительства РФ выделил Петербургу на эти выплаты около 155 млн рублей.

Также в городе подписали постановление о начале летней оздоровительной кампании с 1 июля. Однако, как отметил Беглов, эту дату еще могут передвинуть в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что получающим доплаты к пенсиям жителям Ленобласти выплатят пособие. Жителям Ленобласти, которые получают социальную доплату к пенсии, выплатят единовременное пособие в 2 тыс. рублей.

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Сотрудники социальных учреждений в Петербурге начали получать выплаты от властей
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