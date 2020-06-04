Получающим доплаты к пенсиям жителям Ленобласти выплатят пособие

Жителям Ленобласти, которые получают социальную доплату к пенсии, выплатят единовременное пособие в 2 тыс. рублей. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Дрозденко.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, выплаты предназначены незащищенным слоям населения (ним относятся инвалиды и получатели минимальной пенсии), которые пострадали из-за введения коронавирусных мер.

В администрации Ленобласти уточнили, что выплата носит беззаявительный характер — деньги перечислят в июне автоматически. Выплату получат 41 тыс. 615 жителей Ленобласти. На эти цели направлено 84 млн 478 тыс. рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ПФР перечислил 146 миллиардов в качестве выплат семьям с детьми. Российские семьи, в которых есть дети от 3 до 16 лет, получили первые выплаты.