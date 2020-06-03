ПФР перечислил 146 миллиардов в качестве выплат семьям с детьми

ПФР перечислил 146 миллиардов в качестве выплат семьям с детьми
На выплаты могут рассчитывать семьи, в которых есть дети от 3 до 16 лет. Фото: pixabay

Российские семьи, в которых есть дети от 3 до 16 лет, получили первые выплаты.

Фонд принял почти 13 млн заявлений на единовременную выплату для более чем 18 млн детей. Большинство заявлений уже одобрены, выплаты родителям начались первого июня.

Как сообщили РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ПФР, на сегодняшний день общая сумма выделенных средств составила 146 млрд рублей.

По регламенту заявление рассматривается в течение пяти рабочих дней, затем в течение трех дней перечисляются деньги.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие ошибки допускают граждане при заполнении заявление на «детские» выплаты. По этой причине многие семьи не получили полагающуюся материальную помощь.

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