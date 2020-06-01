В Пенсионном фонде рассказали о наиболее частых ошибках, допускаемых при заполнении заявление на «детские» выплаты

Не все родители детей от 3 до 16 лет получили полагающиеся единовременные выплаты по простой причине — допущении ошибок при заполнении анкет.

Как правило, чаще всего родители ошибаются в указании фамилии, имени или отчества ребенка, а также путают номера актовой записи и бланка свидетельства о рождении. Об этом замглавы отделения ПФР по Петербургу и Ленобласти Анна Борисова рассказала телеканалу «Санкт-Петербург» в программе «Петербург против коронавируса».

Кроме того, зачастую неправильно указывают расчетный счет, например, не заявителя, а ребенка. Мамы нескольких детей оформляют несколько заявлений, в то время как про всех детей нужно писать в одной форме. Специалиста также отметила, что те, кто переживает за статус заявки, могут получить уведомление об успешном прохождении заявлении, поставив галочку в соответствующем окошке.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что выплаты на детей начали перечислять с 1 июня.