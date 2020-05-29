В России с 1 июня начнут перечислять выплаты для детей

В России с 1 июня начнут перечислять выплаты для детей
Семьи получат выплаты в ближайшее время. Фото: pixabay.com

На них могут рассчитывать семьи, в которых есть дети от 3 до 16 лет.

Об этом стало известно сегодня, 29 мая. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Пенсионного фонда России. Отмечается, что с 1 июня начнут перечислять выплаты для детей в возрасте от 3 до 16 лет. Они получат по 10 тысяч рублей. Средства отправят 15 миллионам юных россиян.

Первыми деньги получат те, кто подал заявление до 22 мая включительно. Остальным придется немного подождать, так как на рассмотрение документов уходит пять рабочих дней, еще три нужно на отправку средств.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Анна Кузнецова предложила распространить «детские» выплаты на подростков 16 и 17 лет. Сейчас претендовать на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка могут семьи с детьми от 3 до 15 лет включительно.

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