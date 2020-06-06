В ДТП на Савушкина пострадали марокканские студенты

На улице Савушкина в Петербурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля. В машине находились четверо зарубежных студентов. Двое отправились в больницу.

Авария случилась сегодня, 6 июня, в 9:50. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «Дорожный инспектор» социальной сети «ВКонтакте».

В ГИБДД рассказали, что 21-летний парень из Марокко за рулем Peugeot не справился с управлением, в результате чего наехал на бордюрный камень. Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии, пассажир попал в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Другие подробности выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мотоциклист среди ночи высадил спутницу и устроил гонки в Невском районе.