В ДТП на Савушкина пострадали марокканские студенты

В ДТП на Савушкина пострадали марокканские студенты
Место аварии. Фото: vk.com/dorinspb

На улице Савушкина в Петербурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля. В машине находились четверо зарубежных студентов. Двое отправились в больницу.

Авария случилась сегодня, 6 июня, в 9:50. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «Дорожный инспектор» социальной сети «ВКонтакте».

В ГИБДД рассказали, что 21-летний парень из Марокко за рулем Peugeot не справился с управлением, в результате чего наехал на бордюрный камень. Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии, пассажир попал в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Другие подробности выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мотоциклист среди ночи высадил спутницу и устроил гонки в Невском районе.

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