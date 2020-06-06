Грузовик «прилег» на Митрофаньевском шоссе

В Московском районе Петербурга произошла авария с участием грузовика. Груженый транспорт перевернулся.

Дорожный инцидент случился в субботу, 6 июня, на перекрестке Митрофаньевского шоссе и Малой Митрофаньевской улицы. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что на указанном участке перевернулась груженая фура. Содержимое прицепа оказалось на газоне. Есть ли пострадавшие — пока неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о ДТП на улице Савушкина с участием легкового авто. 21-летний студент из Марокко не справился с управлением, в результате чего наехал на бордюрный камень.