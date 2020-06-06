Стрелявший в студента на Невском проспекте остается под стражей до августа

Адвокат Каримова объяснил суду, что его подзащитный был в шоковом состоянии, хотел дать явку с повинной прямо с утра, но не успел. Юрист также просил для Каримова домашнего ареста по месту проживания сожительницы, но суд в этом отказал. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Адвокат Каримова объяснил суду, что его подзащитный был в шоковом состоянии, хотел дать явку с повинной прямо с утра, но не успел. Юрист также просил для Каримова домашнего ареста по месту проживания сожительницы, но суд в этом отказал. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

42-летнему Зауру Каримову, тяжело ранившему в голову студента СПбГУ днем 4 июня на Невском проспекте, избрали меру пресечения.

Октябрьский районный суд вынес постановление о заключении обвиняемого под стражу до 4 августа текущего года. Отметим, что Каримов ранее привлекался к уголовной ответственности за некое преступление средней тяжести, а также подозревался в огнестрельном ранении другого мужчины. При этом Заур Каримов был женат, имеет четверых детей и два высших образования. Сейчас он — безработный, подрабатывает в такси и живет с гражданской супругой.

Обвиняемого задержали у сестры сожительницы, на вопрос суда, почему он оказался там, Каримов ответил, что его туда привезла гражданская жена. Судья также поинтересовалась, почему злоумышленник скрылся с места преступления. «Я не скрылся, я поехал в Лугу ставить свечку за здоровье потерпевшего к иконе Божьей Матери», — сообщил обвиняемый. На вопрос, почему же он сначала не вызвал скорую, раз так переживал за здоровье потерпевшего, Каримов ответить не смог. Также он утверждает, что все произошедшее является случайностью.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала подробности задержания Каримова.