В Петербурге задержан охранник, ранивший студента на Невском

У него нашли пистолет. Фото: , пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

У него нашли пистолет. Фото: , пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Полиция задержала 42-летнего мужчину по имени Заур, который работает охранником в коммерческой фирме.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу, задержанный на Невском проспекте тяжело ранил из травматического пистолета 24-летнего студента одного из петербургских ВУЗов.

Его задержали в квартире своей сожительницы в доме по Загородному проспекту. В обстоятельствах разбираются следственные органы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стрельба началась на балконе одного из домов. Сигнал о происходящем поступил в полицию Пушкинского района. Сотрудники прибыли к дому №22 по Вишерской улице.