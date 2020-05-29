Жителей Шушар напугала стрельба с балкона жилого дома

В поселке Шушары местных жителей напугали выстрелы. Стрельба началась на балконе одного из домов.

Сигнал о происходящем поступил в полицию Пушкинского района. Сотрудники прибыли к дому №22 по Вишерской улице. Они установили, что стреляли с балкона квартиры, которая принадлежит безработному.

Как стало известно gazeta.spb.ru, стражи порядка задержали на месте предполагаемого стрелка и жителя Камчатского края. У первого изъяли газовый пистолет ИЖ-79-9Т и три гильзы калибра 9 мм.

В отношении хозяина квартиры составили протокол об административном правонарушении. В отношении жителя Камчатского края решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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