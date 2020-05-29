Жителей Шушар напугала стрельба с балкона жилого дома

Жителей Шушар напугала стрельба с балкона жилого дома
Полицейские задержали двух мужчин. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В поселке Шушары местных жителей напугали выстрелы. Стрельба началась на балконе одного из домов.

Сигнал о происходящем поступил в полицию Пушкинского района. Сотрудники прибыли к дому №22 по Вишерской улице. Они установили, что стреляли с балкона квартиры, которая принадлежит безработному.

Как стало известно gazeta.spb.ru, стражи порядка задержали на месте предполагаемого стрелка и жителя Камчатского края. У первого изъяли газовый пистолет ИЖ-79-9Т и три гильзы калибра 9 мм.

В отношении хозяина квартиры составили протокол об административном правонарушении. В отношении жителя Камчатского края решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лже-советник юстиции прокуратуры Москвы провел пенсионерку почти на 800 тысяч.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Пушкинский район стрельба шушары
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Больше 40% россиян просрочили микрозаймы в апреле
Полицейские спасли из горящего авто водителя, заснувшего за рулем
В Госдуме назвали возможные сроки открытия российских пляжей
За сутки в Петербурге произошло 244 ДТП
В Сланцах алкогольное застолье с бездомным закончилось поножовщиной
В Петербург вылетели россияне, застрявшие в Узбекистане из-за коронавируса
Срубленные березы обернулись для пенсионера из Кингисеппа условным сроком
Жителей Шушар напугала стрельба с балкона жилого дома