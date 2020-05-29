Лже-советник юстиции прокуратуры Москвы провел пенсионерку почти на 800 тысяч

Лже-советник юстиции прокуратуры Москвы провел пенсионерку почти на 800 тысяч
Пенсионерка лишилась крупной суммы денег. Фото: pixabay

В Кировском районе Петербурга пожилая горожанка стала жертвой мошенника. Пенсионерка лишилась 725 тыс. рублей.

В отдел полиции обратилась петербурженка с заявлением о том, что в период с 21 по 26 мая ей позвонил неизвестны, который представился главным советником юстиции прокуратуры Южного округа Москвы. Собеседник рассказал, что пенсионерке положена компенсация за приобретение в Интернете товара ненадлежащего качества.

Как стало известно gazeta.spb.ru, неизвестный добавил, что для получения денег заявительнице необходимо перевести ему средства в качестве «страховки». После этого женщина в отделении ПАО «Сбербанка» сделала перевод неизвестному на указанные им счета.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Оломне мошенники продали пенсионеру прибор для борьбы с вирусами.

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