Лже-советник юстиции прокуратуры Москвы провел пенсионерку почти на 800 тысяч

В Кировском районе Петербурга пожилая горожанка стала жертвой мошенника. Пенсионерка лишилась 725 тыс. рублей.

В отдел полиции обратилась петербурженка с заявлением о том, что в период с 21 по 26 мая ей позвонил неизвестны, который представился главным советником юстиции прокуратуры Южного округа Москвы. Собеседник рассказал, что пенсионерке положена компенсация за приобретение в Интернете товара ненадлежащего качества.

Как стало известно gazeta.spb.ru, неизвестный добавил, что для получения денег заявительнице необходимо перевести ему средства в качестве «страховки». После этого женщина в отделении ПАО «Сбербанка» сделала перевод неизвестному на указанные им счета.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Оломне мошенники продали пенсионеру прибор для борьбы с вирусами.