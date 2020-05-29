В Оломне мошенники продали пенсионеру прибор для борьбы с вирусами

В Оломне мошенники продали пенсионеру прибор для борьбы с вирусами
Пенсионер. Фото: Pixabay

В Киришском районе Ленобласти пенсионер купил у мошенников прибор для борьбы с вирусами. Правоохранители возбудили уголовное дело, «продавцов» разыскивают.

Инцидент произошел в деревне Оломина. По данным следствия, неизвестные убедили 88-летнего жителя, что продаваемый ими электрический прибор бытового назначения обладает свойствами дезинфекции жилья и уничтожает различные вирусы. На самом деле, житель получил универсальный цифровой озонатор с функцией ионизации воздуха модели «ОЗон».

Как сообщили на сайте СУ СК РФ по региону, за два прибора пенсионер заплатил 29,6 тыс. рублей.

В ходе розыскных мероприятий стражи порядка установили, что злоумышленники действовали на территории различных населенных пунктов Ленобласти. В настоящее время устанавливаются иные эпизоды их преступной деятельности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге задержали мошенников, обокравших слепую пенсионерку.

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В Оломне мошенники продали пенсионеру прибор для борьбы с вирусами
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