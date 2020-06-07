В Петербурге женщина с двумя приятелями разыграли ее похищение ради денег

Петербургская полиция задержала трех местных жителей, которые разыграли похищение и угнали автомобиль.

Как сообщили в ГУ МВД по городу, вечером 1 июня у станции метро «Автово» потерпевший вместе со своей сожительнице находились в авто «Лада Гранта», когда к ним подсели двое незнакомцев. Доехав до поселка Тярлево они избили водителя, высадили его и уехали на машине вместе с его «подругой».

Угнанное авто нашли в тот же день на улице Московской в Пушкине. Накануне, 6 июня, правоохранители задержали этих незнакомцев и «похищенную» женщину.

По версии полиции, женщина и двое мужчин придумали схему ее «похищения», чтобы выманить деньги у ее знакомого.

Находясь в Тярлево, они требовали у него деньги, однако мужчине удалось сбежать.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге кладовщик угнал «Газель» у своих работодателей и попал в ДТП.