«Продавец» респираторов ограбил покупателя на 510 тысяч на Республиканской

В Красногвардейском районе Петербурга задержаны подозреваемые в грабеже.

По данным главка МВД по Петербургу, днем 6 июня в полицию поступило сообщение о грабеже на улице Республиканской.

На месте происшествия стражи порядка установили, что двое мужчин 24 и 27 лет подъехали к дому №28 на Республиканской на автомобиле «Опель Астра». Там они собирались встретиться с мужчиной для покупки респираторов по объявлению в мессенджере. После они хотели их перепродать.

Один из мужчин вышел из автомобиля, продемонстрировал «продавцу» наличие денег, после чего злоумышленник ударил его по голове, отобрал наличку в размере 510 тыс. рублей и сбежал.

Подозреваемых удалось поймать на улице Энергетиков. Открыто уголовное дело по статье о грабеже.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге женщина с двумя приятелями разыграли ее похищение ради денег.