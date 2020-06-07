Вирусолог предрек более страшную пандемию, чем COVID-19

Вирусолог предрек более страшную пандемию, чем COVID-19
Фото: Pixabay

Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что вероятность вспышки более страшной пандемии, о которой говорил телеведущий Александр Мясников, есть.

Как сообщает URA.RU, ссылаясь на слова вирусолога, в мире может произойти «всякое». По его словам, не исключено и такое, что птичий вирус даст дополнительные мутации, что станет опасным для человека. Он отметил, что вирус передается от человека к человеку. А самое главное, Альтштейн заявил, что такие вирусы могут убивать до 100% инфицированных.

Специалист назвал текущий опыт с коронавирусной пандемией полезным в случае вспышки другой инфекции.

«Я надеюсь, что это будет очень не скоро, вероятность мала», — добавил Альтштейн.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Китай обещает сделать вакцину от COVID-19 доступной всему миру.

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