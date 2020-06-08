В доме на Московской лице Всеволожска спасатели тушили полыхающую квартиру

В Ленобласти спасатели тушили пожар в жилом доме. Справиться с огнем сотрудникам удалось ближе к ночи.

Возгорание произошло накануне, 7 июня, в доме №30, расположенном на Московской улице города Всеволожска. Пламя охватило обстановку квартиры.

Как сообщил портал 78.ru со ссылкой на информацию Telegram-канала «Ленобласть|Главный», по предварительной информации, пострадавших нет.

Причины произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на хлебозаводе на Маршала Тухачевского вспыхнула конвейерная лента. Сотрудники пожарно-спасательной части справились с ликвидацией огня менее чем за час.