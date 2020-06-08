В Выборгском районе области спасатели час тушили частный дом

В Выборгском районе области спасатели час тушили частный дом
Причины произошедшего выясняются. Фото: pixabay

В Выборгском районе Ленобласти спасатели тушили частный дом, который вспыхнул на 42 «квадратах». Огнеборцы боролись с пламенем час.

Возгорание произошло в понедельник, 8 июня, в поселке Горьковское. Дом находился на улице Дачная.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по региону, сигнал о ЧП поступили на пульт дежурного части примерно в час ночи, на место оперативно выехали восемь спасателей на двух пожарных машинах.

Ликвидировать открытое горение удалось к двум часам ночи, о пострадавших в результате пожара не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в доме на Московской улице Всеволожска спасатели тушили полыхающую квартиру. Пламя охватило обстановку помещения.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МЧС России по Ленобласти ленобласть пожар
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Каждый пятый житель России отказался от отпуска из-за Covid-19
В Госдуме предложили освободить некоторых абитуриентов от платы за общежитие
В Выборгском районе области спасатели час тушили частный дом
Онищенко рассказал об опасности антисептиков для рук
В Пулково в понедельник отменили 17 рейсов по России
Россиянам напомнили о начала четырехдневной рабочей недели
Стали известны подробности о 31 петербуржце, которые умерли от коронавируса
В доме на Московской улице Всеволожска спасатели тушили полыхающую квартиру