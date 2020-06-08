В Выборгском районе области спасатели час тушили частный дом

В Выборгском районе Ленобласти спасатели тушили частный дом, который вспыхнул на 42 «квадратах». Огнеборцы боролись с пламенем час.

Возгорание произошло в понедельник, 8 июня, в поселке Горьковское. Дом находился на улице Дачная.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по региону, сигнал о ЧП поступили на пульт дежурного части примерно в час ночи, на место оперативно выехали восемь спасателей на двух пожарных машинах.

Ликвидировать открытое горение удалось к двум часам ночи, о пострадавших в результате пожара не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в доме на Московской улице Всеволожска спасатели тушили полыхающую квартиру. Пламя охватило обстановку помещения.