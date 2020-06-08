В России выявили 8 985 новых случая заражения COVID-19

Выздоровело уже более 230 тысяч человек. Фото: pixabay.com

Выздоровело уже более 230 тысяч человек. Фото: pixabay.com

За минувшие сутки на территории России зарегистрировали почти 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

При этом в 3 293 случаях из 8 985 пациенты являлись бессимптомным носителями COVID-19. В общей сложности, число зараженных россиян достигло 476 658 человек, пациенты с коронавирусом зарегистрированы в каждом регионе страны. Также за минувшие сутки скончалось 112 инфицированных, общее число погибших от COVID-19 в России достигло 5 971 человека.

Отметим, что также по выздоровлению за минувшие сутки выписано из больниц 3 957 человек. С начала пандемии количество пациентов, победивших опасную инфекцию, выросло до 230 688 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге за последние сутки подтверждено 326 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов достигло 18 835 человек.