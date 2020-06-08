В Петербурге коронавирус подхватили еще 326 человек

Коронавирус продолжает набирать обороты. В Санкт-Петербурге за последние сутки инфекцию выявили у 326 человек.

О новых случаях заражения сообщил оперштаб по борьбе с болезнью. Как стало известно в понедельник, 8 июня, в городе за сутки провели 12 175 тестов на выявление инфекции Covid-19.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила ситуацию пандемией. Число инфицированных по всему миру ежедневно обновляется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала подробности о 31 петербуржце, которые умерли от инфекции Covid-19. Скончавшиеся страдали различными хроническими болезнями.