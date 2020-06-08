Стали известны подробности о 31 петербуржце, которые умерли от коронавируса

В Северной столице зарегистрировали 31 новый случай смерти от коронавирусной инфекции.

В воскресенье, 7 июня, в городе подтвердили шесть смертельных случаев на основе заключений Комиссии по анализу летальных исходов, а ещё 25 благодаря получению медицинских свидетельств о смерти.

Как сообщила пресс-служба городского комитета по здравоохранению, среди умерших, которые скончались в мае-июне, 20 мужчин и 11 женщин в возрасте от 29 да 93 лет. Скончавшиеся страдали различными хроническими болезнями.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в мире число жертв коронавируса превысило 400 тысяч.