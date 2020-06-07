В мире число жертв коронавируса превысило 400 тысяч

Зараженных тем временем более чем 6,9 миллиона человек.

Об этом стало известно сегодня, 7 июня. Обо всем свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, основанные на информации федеральных и местных властей стран. На данный момент в мире зарегистрировано почти 7 миллионов зараженных. Из них скончались более 400 тысяч человек. Больше всего смертей в США, второе место занимает Великобритания, третье – Бразилия. Также в пятерке Италия и Франция.

Напоминаем, что о первых зараженных в мире сообщили в конце 2019 года 0 вспышка была зафиксирована в Центральном Китае.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что опубликованы новые доказательства сокрытия Китаем фактов о коронавирусе. Страна могла умышленно умалчивать о некоторых вещах в начале эпидемии.