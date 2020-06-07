Опубликованы новые доказательства сокрытия Китаем фактов о коронавирусе

Власти Китая якобы знали о заразности коронавируса еще в декабре 2019 года. Фото: pixabay.com

Власти Китая якобы знали о заразности коронавируса еще в декабре 2019 года. Фото: pixabay.com

Страна могла умышленно умалчивать о некоторых вещах в начале эпидемии.

Об этом стало известно сегодня, 7 июня. Обо всем сообщает Daily Mail со ссылкой на расследование независимой медиагруппы Caixin. Эксперты убеждены, что прежде чем обратиться в ВОЗ с данными о новом заболевании, сразу пять китайских лабораторий сделали вывод о существовании летального коронавируса. Получается, что страна знала об инфекции, но почему-то о ней умалчивала. По предварительным данным, коронавирус и его заразность стали известны врачам еще в декабре 2019 года, а весь мир прибывал в неведении.

Напоминаем, что об обмане Китая довольно часто заявляет президент США Дональд Трамп, который пообещал разобраться в вопросе и предоставить неоспоримые доказательства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы особенности российского препарата от коронавируса.