Названы особенности российского препарата от коронавируса

Названы особенности российского препарата от коронавируса
Препарат поступит в больницы уже в начале июля. Фото: https://pixabay.com/

Изначально его хотели назначать при ревматоидном артрите.

Об этом стало известно сегодня, 7 июня. Обо всем сообщает RT. Гендиректор российской биотехнологической компании BIOCAD Дмитрий Морозов рассказал, каковы особенности российского препарата от коронавируса под названием «Левилимаб». Он признался, что изначально его хотели применять при ревматоидном артрите. На данный момент подобные препараты используют при лечении коронавируса во многих странах, поэтому российский был перепозиционирован. Отмечается, что в больницы «Левилимаб» может поступить уже через пару недель.

В пачке находятся два шприца. Их колят пациенту, наблюдают за его состоянием на протяжении 10 дней и, если все хорошо, выписывают.

«Как только они видят, что у человека есть небольшая одышка или иные признаки заболевания COVID-19, которые могут перерасти в отягчающие состояния, они его начинают применять на опережение»,

— рассказал Морозов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Минздраве зарегистрировали препарат для лечения осложнений COVID-19.

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