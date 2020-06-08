В Ленобласти за сутки коронавирус выявили у 50 человек

В Ленобласти за сутки коронавирус выявили у 50 человек
В настоящее время число активных пациентов составляет 999 человек. Фото: pixabay

В Ленобласти продолжает расти число инфицированных коронавирусом.

Новые данные о заболевших Covid-19 стали известны сегодня утром, 8 июня. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, за последние сутки число инфицированных коронавирусом в Ленобласти пополнили еще 50 человек.

Таким образом, с начала пандемии выявили 3 238 заболевших. В настоящее время число активных пациентов составляет 999 человек. Выздоровели – 2221 пациент. Болезнь не смогли побороть 18 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге коронавирус за сутки выявили у 326 жителей.

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