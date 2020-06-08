Россия приоткрыла границы для выезда за рубеж

Россия приоткрыла границы для выезда за рубеж
Глава правительства Михаил Мишустин. Фото: kremlin.ru

Российское правительство разрешило гражданам выезжать за границу для определенных целей.

Председатель правительства Михаил Мишустин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что соответствующее распоряжение уже подписано. Так, за рубеж смогут отправиться только по работе, для учебы и лечения себя и родственников.

По словам Мишустина, также правительство разрешило въезд на территорию РФ для иностранцев, которые нуждаются в медицинской помощи в отечественных клиниках. Кроме того, въехать могут те, у кого в России находятся члены семьи, опекуны или попечители, за которыми нужен уход.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ростуризм советует не рассчитывать на отдых за рубежом этим летом. Россиян будут удерживать от зарубежного отдыха до тех пор, пока власти не убедятся в готовности границ к открытию.

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Россия приоткрыла границы для выезда за рубеж