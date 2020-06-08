Водители стоят в огромной пробке на съезде с ЗСД на Приморский проспект

Петербургских автомобилистов предупреждают о многокилометровой пробке на ЗСД в районе съезда на Приморский проспект.
Как сообщили в пресс-службе «Магистрали Северной столицы», движение транспорта на платной дороге затрудняют ремонтные работы на уличной сети. В пресс-службе рекомендуют водителям объезжать пробку и использовать съезд на Богатырский проспект.
Водителей просят учитывать данную информацию при выборе маршрута и использовать навигаторы при поездке.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге тоннель дамбы частично перекроют в июне.