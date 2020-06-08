Водители стоят в огромной пробке на съезде с ЗСД на Приморский проспект

Водители стоят в огромной пробке на съезде с ЗСД на Приморский проспект
ЗСД. Фото: Baltphoto/ Владислав Галушко

Петербургских автомобилистов предупреждают о многокилометровой пробке на ЗСД в районе съезда на Приморский проспект.

Как сообщили в пресс-службе «Магистрали Северной столицы», движение транспорта на платной дороге затрудняют ремонтные работы на уличной сети. В пресс-службе рекомендуют водителям объезжать пробку и использовать съезд на Богатырский проспект.

Водителей просят учитывать данную информацию при выборе маршрута и использовать навигаторы при поездке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге тоннель дамбы частично перекроют в июне.

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Водители стоят в огромной пробке на съезде с ЗСД на Приморский проспект
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