В России вдвое вырастет пособие на детей до полутора лет

Правительство выделило средства на двукратное увеличение размера пособия по уходу за первым ребенком. Фото: pixabay

Правительство выделило средства на двукратное увеличение размера пособия по уходу за первым ребенком. Фото: pixabay

Президент Владимир Путин подписал закон, удваивающий минимальный размер детского пособия. Речь идет о пособии по уходу за первым ребенком до полутора лет.

Так, согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, теперь размер пособия составляет 6 752 рубля. Ранее родителям выплачивали 3 375 рублей.

Такое пособие могут получить неработающие граждане, в том числе студенты. Как правило, государственными выплатами пользуются молодые родители, нуждающиеся в поддержке.

Также в стране повысили максимальный размер для граждан, оставшихся без работы во время декретного отпуска — с 6000 до 13 504 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство России выделит 8 миллиардов на увеличение пособия по уходу за первым ребенком. На выплату безработным гражданам повышенных пособий правительство выделяет 56,2 млрд рублей.