В России предложили ввести почасовую оплату труда

Ставка будет индексироваться раз в год в зависимости от инфляции. Фото: pixabay

Ставка будет индексироваться раз в год в зависимости от инфляции. Фото: pixabay

Депутаты фракции ЛДПР подготовили законопроект, предполагающий введение в РФ минимальной планки оплаты труда — 150 рублей.

Минимальный почасовой размер оплаты труда, согласно документу, будет применяться только при заключении срочного договора на условиях неполного дня. В проекте закона говорится, что такая оплата труда не будет распространяться на другие договора между работником и работодателем, сообщает РИА Новости.

Ставка будет индексироваться раз в год в зависимости от инфляции. На сегодняшний день минимальная оплата за один час определяется с учетом МРОТ: с мая по июль она составляет от 89,85 до 65,92 рубля.

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