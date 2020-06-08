Петербург получил 100 новых двухсекционных автобусов

«Пассажиравтотранс» заключил контракты на поставку еще 210 новых автобусов различной вместимости. 60 из них будут работать на газе. Фото: gov.spb.ru

«Пассажиравтотранс» заключил контракты на поставку еще 210 новых автобусов различной вместимости. 60 из них будут работать на газе. Фото: gov.spb.ru

В понедельник, 8 июня, Петербург полностью получил сотню новых двухсекционных автобусов, поставленных по заказу «Пассажиравтотранса».

Более тридцати из них еще с конца апреля вышли на рейсы, остальной транспорт проходит процедуру оформления. После завершения бюрократических процедур автобусы постепенно выйдут на маршруты, передает пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Все поступившие низкопольные автобусы произведены в Минске. Они обеспечены экологичным двигателем и оборудованы для комфортного перемещения маломобильных граждан, в салоне можно расплатиться за проезд банковской картой и даже подзарядить гаджет. Автобусы вмещают 164 человека.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что летом власти Северной столицы хотят отменить почти 40 автобусных маршрутов. Среди них как коммерческие, так и муниципальные.