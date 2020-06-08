Петербург получил 100 новых двухсекционных автобусов

Петербург получил 100 новых двухсекционных автобусов
«Пассажиравтотранс» заключил контракты на поставку еще 210 новых автобусов различной вместимости. 60 из них будут работать на газе.  Фото: gov.spb.ru

В понедельник, 8 июня, Петербург полностью получил сотню новых двухсекционных автобусов, поставленных по заказу «Пассажиравтотранса».

Более тридцати из них еще с конца апреля вышли на рейсы, остальной транспорт проходит процедуру оформления. После завершения бюрократических процедур автобусы постепенно выйдут на маршруты, передает пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Все поступившие низкопольные автобусы произведены в Минске. Они обеспечены экологичным двигателем и оборудованы для комфортного перемещения маломобильных граждан, в салоне можно расплатиться за проезд банковской картой и даже подзарядить гаджет. Автобусы вмещают 164 человека.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что летом власти Северной столицы хотят отменить почти 40 автобусных маршрутов. Среди них как коммерческие, так и муниципальные.

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