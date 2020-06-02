Смольный отменяет 39 автобусных маршрутов в июле

Хотя транспортную реформу в Северной столице отложили на год — ввиду пандемии коронавирусной инфекции, — изменения в маршрутах общественного транспорта ждут Петербург в ближайшее время.

Уже до конца года будут отменены 39 маршрутов муниципального и межрегионального общественного транспорта. О сокращении сообщается в постановлениях комитета по транспорту Санкт-Петербурга. Согласно первому документу, сокращение затронет 31 муниципальный автобус: № 32, 64А, 103, К-5, К-33, К-50, К-59, К-92, К-124, К-135, К-136, К-151, К-170, К-187, К-194, К-197, К-206, К- 220А, К-250, К-251, К-252, К-268, К-281, К-296А, К-309, К-338, К-349, К-375, К-376, К-383 и К-409.

Также завершат работу межрегиональные маршруты №№ 148, 467, 687, К-81, К-468, К-515, К-521 и К-530. В списке оказались фактически не функционирующие маршруты, а также коммерческие автобусы, договоры с которыми не намерены продлевать.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что между станцией метро «Ладожская» и поселком Ленобласти «Щеглово» теперь ходит прямой автобус.