От «Ладожской» до Щеглово запустили прямой автобус

Станцию метро «Ладожская» в Санкт-Петербурге и поселок Щеглово в Ленинградской области связал прямой автобусный маршрут 462Р, который начал ходить с 1 июня.
О запуске регулярных пассажирских автобусов рассказали в пресс-службе региональной администрации. Как объясняют власти Ленобласти, этот маршрут поможет разгрузить улично-дорожную сеть поселка Щеглово и обеспечить комфортную транспортную инфраструктуру, связывающую населенный пункт с Петербургом.
Прямой автобус в понедельник, 1 июня, совершил первый рейс между пунктами назначения. Он следует по Дороге Жизни, затем по Рябовскому шоссе в Петербурге, улице Коммуны, проспекту Косыгина и Заневскому проспекту.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 1 июня на дорогах Северной столицы возобновят работу 17 автобусных маршрутов, социальных и коммерческих.