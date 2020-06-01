От «Ладожской» до Щеглово запустили прямой автобус

Теперь жители Щеглово могут добраться до Петербурга без пересадок. Фото: lenobl.ru

Теперь жители Щеглово могут добраться до Петербурга без пересадок. Фото: lenobl.ru

Станцию метро «Ладожская» в Санкт-Петербурге и поселок Щеглово в Ленинградской области связал прямой автобусный маршрут 462Р, который начал ходить с 1 июня.

О запуске регулярных пассажирских автобусов рассказали в пресс-службе региональной администрации. Как объясняют власти Ленобласти, этот маршрут поможет разгрузить улично-дорожную сеть поселка Щеглово и обеспечить комфортную транспортную инфраструктуру, связывающую населенный пункт с Петербургом.

Прямой автобус в понедельник, 1 июня, совершил первый рейс между пунктами назначения. Он следует по Дороге Жизни, затем по Рябовскому шоссе в Петербурге, улице Коммуны, проспекту Косыгина и Заневскому проспекту.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 1 июня на дорогах Северной столицы возобновят работу 17 автобусных маршрутов, социальных и коммерческих.