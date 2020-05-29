С 1 июня на дороги Петербурга вернутся 17 автобусных маршрутов

В первый день лета на дороги Северной столицы вернутся 17 автобусных маршрутов: 4 социальных и 13 — коммерческих.

Как уведомили в городском комитете по транспорту в пятницу, 29 мая, с 1 июня в Санкт-Петербурге возобновится движение четырех социальных автобусных маршрутов и тринадцати коммерческих. Так, снова начнут ходить автобусы №90 (от улицы Костюшко до Южного кладбища), маршруты №138 (от площади Мужества до остановки «Крематорий»), №195 (от Счастливой улицы до Южного кладбища) и №398 (от ж/д станции Парголово до Северного кладбища).

Также на рейсы выйдут коммерческие автобусы №№ К-6, К-4, К-45, К-68, К-88, К-94, К-111, К-119, К-199, К-214 К-227 К-284 и К-405.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург получил пять первых троллейбусов из лизинговой закупки текущего года. Всего их должно быть 142.