В Петербург прибыли первые троллейбусы поставки 2020 года

Маршруты петербургского Горэлектротранса в данный момент обслуживают 673 троллейбуса, включая 125 троллейбусов с увеличенным автономным ходом (электробусы с динамической зарядкой) Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс"

Маршруты петербургского Горэлектротранса в данный момент обслуживают 673 троллейбуса, включая 125 троллейбусов с увеличенным автономным ходом (электробусы с динамической зарядкой) Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс"

Ко Дню города в Северную столицу прибыли первые троллейбусы, поставляемые в рамках лизинговой программы СПб ГУП «Горэлектротранс».

На сегодняшний день город получил пять новых троллейбусов, общая партия составляет 142 машины. Остальной транспорт, несмотря на условия пандемии коронавируса, Петербургу должны передать до конца года, объяснили в пресс-службе «Горэлектротранса».

По условиям конкурсного соглашения, 35 троллейбусов с увеличенным автономным ходом «Транс-Альфа» и 87 троллейбусов «Алмирал» городу предоставит АО «Сбербанк Лизинг». Еще 20 сочлененных троллейбусов Северная столица получит от компании ООО «Промагролизинг-Центр».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Горэлектротранс» намерен приобрести по аналогичной схеме еще 40 троллейбусов до конца года. На эти цели из бюджета выделен миллиард рублей.