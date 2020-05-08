«Горэлектротранс» Петербурга закупит 40 троллейбусов на миллиард рублей

&#171;Горэлектротранс&#187; Петербурга закупит 40 троллейбусов на миллиард рублей
Первые троллейбусы должны поставить уже через два месяца после заключения контракта. Фото: Baltphoto

СПб ГУП «Горэлектротранс» планирует приобрести в лизинг 40 троллейбусов с большой вместимостью. На покупку предприятие готово потратить свыше 1,07 млрд рублей.

Информация об этом появилась в пятницу, 8 мая, на сайте госзакупок. Для проведения конкурса будет использоваться электронный аукцион. Заявки на участие в тендере принимаются в течение трех недель, до 26 мая. Согласно условиям контракта, первые десять троллейбусов должны поставит уже в августе 2020 года.

Следующие две партии по 15 единиц должны поступить в сентябре и октябре текущего года соответственно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в конце прошлого года «Горэлектротранс» во второй раз отменил проведение закупки троллейбусов в количестве 87 единиц. Изначально предполагалось заказать и того больше — 142 троллейбуса, на это выделялось более 3 млрд рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУП «Горэлектротранс» санкт-петербург троллейбусы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач столичной больницы рассказала о прорывной методике лечения COVID-19
Попова предупредила россиян о сохранении ограничений до создания вакцины
В Италии от коронавируса скончались уже 30 тысяч человек
В Гатчине построят новое общежитие для студентов
День Победы в Ленобласти выдастся теплым, возможен дождь
Военные, помогавшие Италии бороться с коронавирусом, возвращаются домой
В Москве объяснили условия масочного режима
Торговая сеть «Лэнд» закрыла два супермаркета, открытых на месте SPAR