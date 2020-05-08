«Горэлектротранс» Петербурга закупит 40 троллейбусов на миллиард рублей

Первые троллейбусы должны поставить уже через два месяца после заключения контракта. Фото: Baltphoto

Первые троллейбусы должны поставить уже через два месяца после заключения контракта. Фото: Baltphoto

СПб ГУП «Горэлектротранс» планирует приобрести в лизинг 40 троллейбусов с большой вместимостью. На покупку предприятие готово потратить свыше 1,07 млрд рублей.

Информация об этом появилась в пятницу, 8 мая, на сайте госзакупок. Для проведения конкурса будет использоваться электронный аукцион. Заявки на участие в тендере принимаются в течение трех недель, до 26 мая. Согласно условиям контракта, первые десять троллейбусов должны поставит уже в августе 2020 года.

Следующие две партии по 15 единиц должны поступить в сентябре и октябре текущего года соответственно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в конце прошлого года «Горэлектротранс» во второй раз отменил проведение закупки троллейбусов в количестве 87 единиц. Изначально предполагалось заказать и того больше — 142 троллейбуса, на это выделялось более 3 млрд рублей.