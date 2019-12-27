«Горэлектротранс» снова отменил закупку троллейбусов

&#171;Горэлектротранс&#187; снова отменил закупку троллейбусов
Цена, несмотря на изменившиеся требования, останется минимальной. Фото: Baltphoto

Учреждение второй раз отменяет проведение конкурса на поставку для Северной столицы 87 троллейбусов большого класса.

В четверг, 26 декабря, на сайте госзакупок была опубликована информация об аннуляции аукциона. Изначально, еще в ноябре 2019, «Горэлектротранс» объявлял три конкурса — на поставку 87, 35 и 20 троллейбусов. В общей сложности на контракты планировалось выделить 3,7 миллиарда рублей.

В декабре 2019 все три аукциона отменили для уточнения стоимости соглашения. После «возвращения» цена снизилась до 3,4 млрд. Самый крупный из контрактов, на поставку 87 троллейбусов стоимостью 1,7 млрд рублей, накануне был вновь отменен. На этот раз — для уточнения технических требований.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области с 1 января 2020 года подорожает проезд в автобусах.

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«Горэлектротранс» снова отменил закупку троллейбусов