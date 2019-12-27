«Горэлектротранс» снова отменил закупку троллейбусов

Учреждение второй раз отменяет проведение конкурса на поставку для Северной столицы 87 троллейбусов большого класса.

В четверг, 26 декабря, на сайте госзакупок была опубликована информация об аннуляции аукциона. Изначально, еще в ноябре 2019, «Горэлектротранс» объявлял три конкурса — на поставку 87, 35 и 20 троллейбусов. В общей сложности на контракты планировалось выделить 3,7 миллиарда рублей.

В декабре 2019 все три аукциона отменили для уточнения стоимости соглашения. После «возвращения» цена снизилась до 3,4 млрд. Самый крупный из контрактов, на поставку 87 троллейбусов стоимостью 1,7 млрд рублей, накануне был вновь отменен. На этот раз — для уточнения технических требований.

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