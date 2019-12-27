В Ленобласти вырастет стоимость проезда в автобусах с 1 января 2020 года

В Ленобласти вырастет стоимость проезда в автобусах с 1 января 2020 года
Тариф не менялся в течение последних четырех лет. Фото: Baltphoto

В Ленобласти с 1 января 2020 года стоимость проезда в автобусах на 10 %.

Так, в Выборге за проезд в автобусе пассажирам придется платить 33 рубля.

При этом нововведение не коснутся пассажиров пригородных направлений, сообщили в пресс-службе областной администрации. Там стоимость проезда останется такой же — 4 рубля за 1 километр.

Тариф не менялся в течение последних четырех лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стоимость проезда в общественном транспорте Северной столицы по проездным билетам изменится не так существенно. Так, петербуржцам придется платить на 2 рубля больше при оплате «Подорожником», а оплата при использовании «Единой карты петербуржца» повысится до 36 рублей.

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