В Ленобласти вырастет стоимость проезда в автобусах с 1 января 2020 года

Тариф не менялся в течение последних четырех лет. Фото: Baltphoto

Тариф не менялся в течение последних четырех лет. Фото: Baltphoto

В Ленобласти с 1 января 2020 года стоимость проезда в автобусах на 10 %.

Так, в Выборге за проезд в автобусе пассажирам придется платить 33 рубля.

При этом нововведение не коснутся пассажиров пригородных направлений, сообщили в пресс-службе областной администрации. Там стоимость проезда останется такой же — 4 рубля за 1 километр.

Тариф не менялся в течение последних четырех лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стоимость проезда в общественном транспорте Северной столицы по проездным билетам изменится не так существенно. Так, петербуржцам придется платить на 2 рубля больше при оплате «Подорожником», а оплата при использовании «Единой карты петербуржца» повысится до 36 рублей.