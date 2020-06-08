Российского диджея задержали в Германии по запросу США

Правоохранители немецкой столицы задержали российского музыканта Дениса Казначеева. Его подозревают в отмывании крупной денежной суммы.

Официальный представитель прокуратуры Берлина Мартин Штельтнер подтвердил задержание диджея. Он добавил, что Казначеев был задержан еще 29 мая и сейчас находится в Берлине, сообщает РИА Новости.

По данным источника ТАСС, россиянин был арестован по запросу Соединенных Штатов. Правоохранительные органы подозревают его в отмывании денег — якобы он в период с 2010 по 2020 год отмыл с пособниками более одного миллиона долларов в даркнете.

Защитники музыканта уже создали петицию с просьбой к немецким властям устроить проверку. Авторы петиции считают, что мошенники украли и использовали личность Казначеева.

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