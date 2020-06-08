Путин распорядился увеличить пособие по безработице

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству утроить размер минимального пособия по безработице и продлить его выплаты до октября.

Соответствующее президентское поручение опубликовано на сайте Кремля. Согласно документу, выплаты должны продлить на три месяца, до 1 октября.

Таким образом, с мая по октябрь текущего года минимальный размер пособия по безработице составит 4,5 тыс. рублей.

Кроме того, безработным гражданам, имеющим детей, выплатят дополнительные три тысячи рублей.

Глава государства также поручил российскому правительству до начала июля разработать создание единой информационной платформы, с помощью которой граждане смогут найти работу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России вдвое вырастет пособие на детей до полутора лет. Речь идет о пособии по уходу за первым ребенком до полутора лет.