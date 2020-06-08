В Кронштадте встретили экипаж судна «Адмирал Владимирский», прибывшего из кругосветного плавания

Сегодня, 8 июня, в Кронштадте провели торжественную церемонию встречи экипажа океанографического исследовательского судна Балтфлота «Адмирал Владимирский», который совершил кругосветный поход.

В связи с этим командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев поздравил экипаж судна и участников экспедиции, сообщает пресс-служба ЗВО.

«Проведённые вами исследования пошли на пользу мирового мореплавания, а участие в торжествах, посвящённых 200-летию открытия Антарктиды, напомнило всему миру, что русские моряки были первооткрывателями шестого континента», — говорится в поздравлении, направленном морякам.

«Адмирал Владимирский» покинул Кронштадт в начале декабря и отправился в кругосветную экспедицию. Судно побывало в Лиссабоне, Рио-де-Жанейро, Монтевидео, на станции «Беллинсгаузен» в Антарктиде.

Также экипаж исследовал Западную Антарктику, дошел до Южного магнитного поясы, вышел в центральную часть Индийского океана, побывал на Сейшелах и обогнул Африку по югу.

В ходе экспедиции специалисты провели запланированные исследования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге состоялся спуск на воду парома «Адмирал Невельской».